На пляжі Одещини на вибухівці підірвалися двоє людей: один загинув

У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна, загинув чоловік.

Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне"

Деталі: За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.

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Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.

Нагадаємо: Речник Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук з жалем констатував, що громадяни продовжують ігнорувати застереження влади про міни та йдуть купатися, наражаючись на небезпеку.

Братчук пояснював, що морська міна – це не тільки протикорабельна - "круглий їжачок", який можна вчасно помітити. Є ще протидесантні міни.

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