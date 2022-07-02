На пляжі Одещини на вибухівці підірвалися двоє людей: один загинув
У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна, загинув чоловік.
Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне"
Деталі: За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.
Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.
Нагадаємо: Речник Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук з жалем констатував, що громадяни продовжують ігнорувати застереження влади про міни та йдуть купатися, наражаючись на небезпеку.
Братчук пояснював, що морська міна – це не тільки протикорабельна - "круглий їжачок", який можна вчасно помітити. Є ще протидесантні міни.
Передісторія:
- Після початку повномасштабної війни проти України у березні російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, цинічно заявивши, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.
- 11 червня до чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну, яка здетонувала за 20 метрів від берега.
- Того ж дня на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.