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Речник ОВА: Не хочу, щоб кандитатами на премію Дарвіна були одесити, не йдіть купатися

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 17:04

Речник Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук з жалем констатує, що громадяни продовжують ігнорувати застереження влади про міни та йдуть купатися, наражаючись на небезпеку.

Джерело: Братчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Люди йдуть, на жаль. Людський фактор ще ніхто не скасовував. Мене найбільше змушує кричати… лаятися на одеситів, що вони йдуть на пляжі. Але.. кричу тому, що з дітьми йдуть.

Дорослі, якщо вам нічого не варте ваше життя, то пожалійте дітей. Сумнозвісна премія Дарвіна, як правило, вручається посмертно. Я би не хотів, щоб серед номінантів були одесити. Це саме стосується, тих, хто приїздить до міста відпочивати".

Деталі: Братчук пояснює, що морська міна - це не лише "величезний круглий їжачок", який можна вчасно помітити. Це протикорабельна міна, але є ще протидесантні. Останній випадок підриву на пляжі в Грибівці – саме такий.

Передісторія:

  • Після початку повномасштабної війни проти України у березні російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, цинічно заявивши, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.
  • 11 червня до чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну, яка здетонувала за 20 метрів від берега.
  • Того ж дня на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.

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Теми: Одесавійна
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