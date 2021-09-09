Магучіх знову сфотографувалась з тією ж росіянкою, з ними ще одна українка

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене – на цей раз після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху. Магучіх має військове звання – молодший сержант ЗСУ, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил РФ.

Джерело: австралійська стрибунка Елінор Паттерсон в Instagram

Деталі: Паттерсон опублікувала кілька групових фото після змагань.

Світлини зроблені не на подіумі. На одному з них разом позують Магучіх і Ласіцкене. Спортсменки стоять без прапорів. Але росіянка обіймає українку за плече.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Також на фото з росіянкою стоїть ще одна українка – Ірина Геращенко. Вона опублікувала спільне фото у своїх сторіз.

Ласіцкене – багаторічний лідер стрибків у висоту. Українки і росіянка багато років в одному спорті.

Що було раніше: Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло у фіналі найпрестижнішого комерційного змагання в легкій атлетиці Діамантової ліги.

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