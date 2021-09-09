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Магучіх знову сфотографувалась з тією ж росіянкою, з ними ще одна українка

Четвер, 9 вересня 2021, 15:02
Фото з Instagram Еleanor Рatterson

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене – на цей раз після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху. Магучіх має військове звання – молодший сержант ЗСУ, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил РФ.  

Джерело: австралійська стрибунка Елінор Паттерсон в Instagram

Деталі: Паттерсон опублікувала кілька групових фото після змагань.

Світлини зроблені не на подіумі. На одному з них разом позують Магучіх і Ласіцкене. Спортсменки стоять без прапорів. Але росіянка обіймає українку за плече.

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Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Також на фото з росіянкою стоїть ще одна українка – Ірина Геращенко. Вона опублікувала спільне фото у своїх сторіз. 

 

Ласіцкене – багаторічний лідер стрибків у висоту. Українки і росіянка багато років в одному спорті. 

Що було раніше: Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло у фіналі найпрестижнішого комерційного змагання в легкій атлетиці Діамантової ліги.

Передісторія:

  • Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
  • Водночас український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що "спорт поза політикою".
  • Сама Магучіх заявила після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала "жодної політичної позиції".
  • Пізніше Маляр повідомила, що зустрілася з молодшою сержанткою ЗСУ Магучіх та пояснила, що керівник має контролювати публічне спілкування військовослужбовців.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяспорт


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