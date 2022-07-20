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Украинка Магучих выиграла "серебро" на ЧМ-2022 по прыжкам в высоту

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 06:44
Украинка Магучих выиграла серебро на ЧМ-2022 по прыжкам в высоту
ФОТО: GETTY

Украинка Ярослава Магучих взяла серебро на чемпионате мира по легкой атлетике.

Источник: Sport.ua, "Суспильне"

Детали:   Ярослава Магучих взяла серебро с результатом 2.02 м, уступив лишь по количеству попыток Элинор Паттерсон из Австралии (2.02 м). Это вторая медаль Украины на ЧМ-2022 (ранее бронзу завоевал прыгун в высоту Андрей Проценко). "Золото" разыгрывалось на 2.04 м – ни Паттерсон, ни Магучих не взяли эту высоту, поэтому австралийка обошла украинку по попыткам (благодаря 2.02 м с первого прыжка).

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Ирина Геращенко завершила соревнование на 4-й позиции с личным рекордом (2.00 м). Бронзу завоевала Елена Валлортигара  (тоже 2.00 м).

Sport.ua пишет, что в предыдущих забегах на 400 м с барьерами выступили украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук и обе  пробились в полуфинал.

Как пишет "Суспильне", уровень финала этого чемпионата мира был одним из самых высоких в истории мировых первенств. Сразу восемь атлеток взяли высоту 1.96 м – последний раз что-то подобное было в 2009 году, когда семь атлеток ее взяли.

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Соревнования проходят в Юджине в США.

Предыстория:

  • Ранее призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих попала в скандал, поскольку сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Она заявила, что фотографированием с Ласицкене не выражала "никакой политической позиции".
  • Впоследствии Магучих снова сфотографировалась с Ласицкене.
  • Магучих имеет воинское звание – младший сержант ВСУ, а Ласицкене – звание капитана Вооруженных сил РФ.
  • 19 июля Магучих сказала, что ее отношение к Ласицкене изменилось и она сожалеет об общем фото.

Темы: спорт
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