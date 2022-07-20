Украинка Магучих выиграла "серебро" на ЧМ-2022 по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Магучих взяла серебро на чемпионате мира по легкой атлетике.

Источник: Sport.ua, "Суспильне"

Детали: Ярослава Магучих взяла серебро с результатом 2.02 м, уступив лишь по количеству попыток Элинор Паттерсон из Австралии (2.02 м). Это вторая медаль Украины на ЧМ-2022 (ранее бронзу завоевал прыгун в высоту Андрей Проценко). "Золото" разыгрывалось на 2.04 м – ни Паттерсон, ни Магучих не взяли эту высоту, поэтому австралийка обошла украинку по попыткам (благодаря 2.02 м с первого прыжка).

Ирина Геращенко завершила соревнование на 4-й позиции с личным рекордом (2.00 м). Бронзу завоевала Елена Валлортигара (тоже 2.00 м).

Sport.ua пишет, что в предыдущих забегах на 400 м с барьерами выступили украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук и обе пробились в полуфинал.

Как пишет "Суспильне", уровень финала этого чемпионата мира был одним из самых высоких в истории мировых первенств. Сразу восемь атлеток взяли высоту 1.96 м – последний раз что-то подобное было в 2009 году, когда семь атлеток ее взяли.

Соревнования проходят в Юджине в США.

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