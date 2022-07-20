Окупанти вдарили по Харкову: 3 загиблих

Вранці 20 липня російські окупанти завдали ударів по Харкову, у результаті чого загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне, ДСНС

Пряма мова Синєгубова: "В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі".

Деталі: За даними Суспільного, вибухи вранці 20 липня пролунали на Салтівці. У результаті удару росіян є загиблі. Зокрема, повідомляється, що троє людей загинули на зупинці.

Фото ДСНС

Згодом Синєгубов уточнив, що серед загилих хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Ще одна жінка 72 років отримала поранення.

За даними ДСНС, також осколкові поранення отримала 15-річна сестра загиблого.

Усі ці люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

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Фото ДСНС

Голова ОВА закликав мешканців без потреби не виходити на вулиці міста, а перебувати в укриттях та безпечних місцях.

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