Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших
Утром 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего погибли по меньшей мере трое людей, срели которых ребенок.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, Общественное, ГСЧС
Прямая речь Синегубова: "В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попадания. Предварительно – есть пострадавшие".
Детали: По данным Общественного, взрывы утром 20 июля прогремели на Салтовке. В результате удара россиян есть погибшие. В частности, сообщается, что три человека погибли на остановке.
Позже Синегубов уточнил, что среди погибших мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Еще одна женщина 72 лет получила ранения.
По данным ГСЧС, также осколочные ранения получила 15-летняя сестра погибшего.
Все эти люди находились возле остановки общественного транспорта.
Глава ОВА призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, а находиться в укрытиях и безопасных местах.
Предыстория:
- 15 июля оккупанты обстреляли Харьков – российские ракеты повредили корпуса двух учебных заведений.
- 14 июля ночью российские захватчики нанесли удар по депо метрополитена в Харькове.