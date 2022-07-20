Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 12:37
Последствия российских ударов по Харькову 20 июля. Фото ГСЧС

Утром 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего погибли по меньшей мере трое людей, срели которых ребенок. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в TelegramОбщественное, ГСЧС

Прямая речь Синегубова: "В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попадания. Предварительно – есть пострадавшие".

Детали: По данным Общественного, взрывы утром 20 июля прогремели на Салтовке. В результате удара россиян есть погибшие. В частности, сообщается, что три человека погибли на остановке. 

 
Фото ГСЧС

Позже Синегубов уточнил, что среди погибших мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Еще одна женщина 72 лет получила ранения.

По данным ГСЧС, также осколочные ранения получила 15-летняя сестра погибшего. 

 
Фото ГСЧС

Все эти люди находились возле остановки общественного транспорта.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОВА призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, а находиться в укрытиях и безопасных местах.

Предыстория:

Темы: Харьковвойна
Главное сегодня

Определились окончательные претенденты на должность Джонсона

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

США готовят для Украины еще четыре HIMARS

видеоДжонсон дал совет преемнику: держитесь американцев и защищайте украинцев

В СНБО насчитали 86 украинцев, которые могут попасть в реестр олигархов

Лавров заявил, что "географические задачи" России в войне изменились

Все новости...
Харьков
Харьков пережил ночь без обстрелов, а в Торецк и село на Одесщине ударили ракеты – ОВА
Украинские бойцы разбили вражескую ДРГ под Харьковом, командира взяли в плен
Оккупанты ударили по Харькову: повредили 2 многоэтажки, обошлось без жертв
Последние новости
19:39
Кулеба о словах Лаврова: россияне хотят крови, а не переговоров
19:29
Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои – сводка Генштаба
19:14
Жителей Никополя из-за обстрелов призвали временно переселиться вглубь района
19:04
Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы
18:58
В Раде согласовали отсрочку платежей по евробондам – это сохранит $5 миллиардов
18:54
видеоУкраинские бойцы взяли в плен российского разведчика
18:53
Вместо Coca-Cola россиян будут поить иван-чаем: Путин дал указание
18:42
"Вагнеровцы" вербуют в российских колониях по несколько десятков наемников - росСМИ
18:37
Определились окончательные претенденты на должность Джонсона
18:34
Правительство ФРГ планирует выкупить 30% акций энергогиганта Uniper в качестве пакета спасения – СМИ
Все новости...