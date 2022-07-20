Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших

Утром 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего погибли по меньшей мере трое людей, срели которых ребенок.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, Общественное, ГСЧС

Прямая речь Синегубова: "В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попадания. Предварительно – есть пострадавшие".

Детали: По данным Общественного, взрывы утром 20 июля прогремели на Салтовке. В результате удара россиян есть погибшие. В частности, сообщается, что три человека погибли на остановке.

Фото ГСЧС

Позже Синегубов уточнил, что среди погибших мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Еще одна женщина 72 лет получила ранения.

По данным ГСЧС, также осколочные ранения получила 15-летняя сестра погибшего.

Фото ГСЧС

Все эти люди находились возле остановки общественного транспорта.

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