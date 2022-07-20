"Головний залізничник" окупантів Херсонщини схиляє місцевих до "роботи"

Окупанти поставили керувати Херсонською залізницею колаборанта, який погодився з ними співпрацювати, йому заочно повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури, СБУ

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, після повномасшабного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення регіону, вступив у злочинну змову із загарбниками та добровільно погодився на зайняття посади так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Деталі: Крім того, колаборант залучає місцевих мешканців до роботи у цьому незаконно створеному підприємстві.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про Олега Олексійовича Мельника.

У прокуратурі нагадують, що зраднику загрожує до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати відповідні посади.

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