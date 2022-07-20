"Головний залізничник" окупантів Херсонщини схиляє місцевих до "роботи"
Окупанти поставили керувати Херсонською залізницею колаборанта, який погодився з ними співпрацювати, йому заочно повідомлено про підозру.
Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури, СБУ
Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, після повномасшабного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення регіону, вступив у злочинну змову із загарбниками та добровільно погодився на зайняття посади так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Деталі: Крім того, колаборант залучає місцевих мешканців до роботи у цьому незаконно створеному підприємстві.
За даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про Олега Олексійовича Мельника.
У прокуратурі нагадують, що зраднику загрожує до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати відповідні посади.
Що передувало:
- 15 червня голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що між Кримом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський потяг.
- 30 червня росіяни перенесли запуск залізничного сполучення між окупованими ними Кримом, Херсоном та Мелітополем.