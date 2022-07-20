Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Головний залізничник" окупантів Херсонщини схиляє місцевих до "роботи"

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 13:15
Головний залізничник окупантів Херсонщини схиляє місцевих до роботи
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Окупанти поставили керувати Херсонською залізницею колаборанта, який погодився з ними співпрацювати, йому заочно повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури, СБУ

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, після повномасшабного вторгнення військ РФ  на територію України та захоплення регіону, вступив у злочинну змову із загарбниками та добровільно погодився на зайняття посади так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Реклама:
 

Деталі: Крім того, колаборант залучає місцевих мешканців до роботи у цьому незаконно створеному підприємстві.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, мова йде про Олега Олексійовича Мельника.

У прокуратурі нагадують, що зраднику загрожує до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати відповідні посади.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 15 червня голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що між Кримом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський потяг.
  • 30 червня росіяни перенесли запуск залізничного сполучення між окупованими ними Кримом, Херсоном та Мелітополем.

Теми: війнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: