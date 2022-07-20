"Главный железнодорожник" оккупантов Херсонщины склоняет местных к "работе"

Оккупанты поставили руководить Херсонской железной дорогой коллаборант, который согласился с ними сотрудничать, ему заочно сообщено о подозрении.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры, СБУ

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый после полномасшабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками и добровольно согласился на занятие должности так называемого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Детали: Кроме того, коллаборант привлекает местных жителей к работе в этом незаконно созданном предприятии.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Алексеевиче Мельнике.

В прокуратуре напоминают, что предателю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности.

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