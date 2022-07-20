Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Главный железнодорожник" оккупантов Херсонщины склоняет местных к "работе"

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 13:15
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Оккупанты поставили руководить Херсонской железной дорогой коллаборант, который согласился с ними сотрудничать, ему заочно сообщено о подозрении.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры, СБУ

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый после полномасшабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками и добровольно согласился на занятие должности так называемого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

 

Детали: Кроме того, коллаборант привлекает местных жителей к работе в этом незаконно созданном предприятии.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Алексеевиче Мельнике.

В прокуратуре напоминают, что предателю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июня  глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.
  • 30 июня россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Темы: войнаХерсонская область
Главное сегодня

Резников озвучил результаты "Рамштайна-4": есть новые обязательства по суше, морю и небу

Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Определились окончательные претенденты на должность Джонсона

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

США готовят для Украины еще четыре HIMARS

Все новости...
война
Победить в войне
Гайдай: "ЛНР" превращается в "ЖНР" – "женскую народную республику"
Украинский МИД ответил на заявление Китая: ответственна за агрессию только Россия
Последние новости
23:22
Франция потратит 85 млн евро на пополнение запасов САУ Caesar, которые она передала Украине
23:18
Новости 20 июля: Украина "замораживает" выплаты внешнего долга, газовый шантаж от России
23:15
В Херсоне, Скадовске и Харькове очевидцы сообщают о взрывах
22:46
США не предоставляют Украине дальнобойные снаряды для HIMARS – Пентагон
22:33
Еврооблигации Украины отреагировали на просьбу заморозить выплаты на два года
22:27
"Мама Рита". Как боевая медикиня спасает раненых бойцов
22:23
Представитель Украины на переговорах с РФ рассказал о деталях экспорта зерна Черным морем
22:16
Россия испытывает на Украине все то, что может применить против Европы – Зеленский
22:06
Германия рискует потерять почти 5% экономики, если РФ "отключит" газ – МВФ
22:03
В Пентагоне не считают, что Украина потеряла Донбасс
Все новости...