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"Главный железнодорожник" оккупантов Херсонщины склоняет местных к "работе"

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 13:15
Главный железнодорожник оккупантов Херсонщины склоняет местных к работе
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Оккупанты поставили руководить Херсонской железной дорогой коллаборант, который согласился с ними сотрудничать, ему заочно сообщено о подозрении.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры, СБУ

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый после полномасшабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками и добровольно согласился на занятие должности так называемого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

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Детали: Кроме того, коллаборант привлекает местных жителей к работе в этом незаконно созданном предприятии.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Алексеевиче Мельнике.

В прокуратуре напоминают, что предателю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности.

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Что предшествовало:

  • 15 июня  глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.
  • 30 июня россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Темы: войнаХерсонская область
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