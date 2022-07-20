"Главный железнодорожник" оккупантов Херсонщины склоняет местных к "работе"
Оккупанты поставили руководить Херсонской железной дорогой коллаборант, который согласился с ними сотрудничать, ему заочно сообщено о подозрении.
Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры, СБУ
Дословно: "По данным следствия, подозреваемый после полномасшабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками и добровольно согласился на занятие должности так называемого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Детали: Кроме того, коллаборант привлекает местных жителей к работе в этом незаконно созданном предприятии.
По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Алексеевиче Мельнике.
В прокуратуре напоминают, что предателю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности.
Что предшествовало:
- 15 июня глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.
- 30 июня россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.