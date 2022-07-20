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Россия решила наказать Википедию за статьи о войне в Украине

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 13:54
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Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать онлайн-энциклопедию "Википедия" как нарушителя закона за то, что на ресурсе якобы публикуется "неправда" о войне в Украине.

Источник: сайт Роскомнадзора

Детали: Российские поисковики теперь должны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия "Википедия" нарушает законодательство России, отказываясь удалять "фейки о спецоперации в Украине". Какие именно это статьи, Роскомнадзор не уточнил.

Дословно: "На интернет-ресурсе Wikipedia остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины. В связи с невыполнением обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства".

Напомним: Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. На данный момент военные государства-агрессора сконцентрировались на захвате Донбасса и южных областей Украины. По состоянию на 20 июля, по информации Генштаба, Россия в захватнической войне с Украиной потеряла 38 750 военных.

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Темы: войнаРосcия
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