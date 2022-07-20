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Відкрили справу про держзраду через знищені матеріали резонансних справ - ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 14:45
ілюстративне фото ДБР

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань.

Джерело: видання "Настоящее время" з посиланням на анонімних співрозмовників у правоохоронних органах

Дослівно: "Почато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – це "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю".

Про це виданню повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. І підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Розслідування веде Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено".

Деталі: Зазначається, що слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову.

Що було раніше: У липні з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.

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Так, за даними УП, ДБР проводить службове розслідування через можливе знищення "документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію".

Водночас, офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива. 

Пізніше Державне бюро розслідувань назвало повідомлення про нібито знищення матеріалів важливих справ інформаційною атакою і повідомило, що за цим фактом відкрило кримінальне провадження.

Теми: ДБРСБУвійна
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