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Відкрили справу про держзраду через знищені матеріали резонансних справ - ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 14:45
Відкрили справу про держзраду через знищені матеріали резонансних справ - ЗМІ
ілюстративне фото ДБР

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань.

Джерело: видання "Настоящее время" з посиланням на анонімних співрозмовників у правоохоронних органах

Дослівно: "Почато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – це "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю".

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Про це виданню повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. І підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Розслідування веде Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено".

Деталі: Зазначається, що слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову.

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Що було раніше: У липні з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.

Так, за даними УП, ДБР проводить службове розслідування через можливе знищення "документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію".

Водночас, офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива. 

Пізніше Державне бюро розслідувань назвало повідомлення про нібито знищення матеріалів важливих справ інформаційною атакою і повідомило, що за цим фактом відкрило кримінальне провадження.

Теми: ДБРСБУвійна
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