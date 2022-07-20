Открыли дело о госизмене из-за уничтоженных материалов резонансных дел - СМИ

В Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения о факте уничтожения секретных материалов сотрудниками Государственного бюро расследований.

Источник: издание "Настоящее время" со ссылкой на анонимных собеседников в правоохранительных органах

Дословно: "Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 111 – это "Государственная измена" и 329 – "Утрата документов, содержащих государственную тайну".

Об этом Настоящему Времени сообщил источник в одном из правоохранительных органов Украины, не уполномоченный комментировать этот вопрос в прессе. И подтвердили два источника, знакомые с ходом следствия.

Расследование ведет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. Уведомления о подозрении в рамках этого производства пока никому не вручены".

Детали: Отмечается, что следствие по делу об уничтожении секретных материалов уголовных дел началось до того, как президент Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

Что было раньше: В июле появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств.

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Так, по данным УП, ГБР проводит служебное расследование по возможному уничтожению "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.

Позже Государственное бюро расследований назвало сообщения о якобы уничтожении материалов важных дел информационной атакой и сообщило, что по этому факту возбуждено уголовное производство.