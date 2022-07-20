Українські спецслужби вивели з окупації військового - ГУР

Розвідники повідомили, що з окупації на півдні країни вдалося евакуювати українського військового.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram

Дослівно: "Чергове підтвердження ефективної співпраці це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на півдні країни".

Деталі: За інформацією розвідки, військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню. У ГУР додали, що з початку повномасштабного вторгнення розвідники у співпраці з представниками інших служб провели понад 10 вдалих операцій з евакуації військових та їхніх родин, а також цивільних, представників виконавчих органів та матеріальних цінностей державного значення.

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