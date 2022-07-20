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Українські спецслужби вивели з окупації військового - ГУР

Середа, 20 липня 2022, 15:17
Українські спецслужби вивели з окупації військового - ГУР

Розвідники повідомили, що з окупації на півдні країни вдалося евакуювати українського військового. 

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram

Дослівно: "Чергове підтвердження ефективної співпраці це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на півдні країни". 

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Деталі: За інформацією розвідки, військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню. У ГУР додали, що з початку повномасштабного вторгнення розвідники у співпраці з представниками інших служб провели понад 10 вдалих операцій з евакуації військових та їхніх родин, а також цивільних, представників виконавчих органів та матеріальних цінностей державного значення. 

Передісторія:

  • З тимчасово захоплених громад Харківщини 11 липня евакуювали понад 1 100 осіб, із них майже 300 дітей.
  • На Донеччині наразі залишилося близько 340 тисяч місцевого населення, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.

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Теми: розвідкавійна
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