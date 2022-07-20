Украинские спецслужбы вывели из оккупации военного – ГУР

Разведчики сообщили, что с оккупации на юге страны удалось эвакуировать украинского военного.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Очередное подтверждение эффективного сотрудничества это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны".

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Детали: По информации разведки, военный не получил повреждений, его передали командованию. В ГУР добавили, что с начала полномасштабного вторжения разведчики в сотрудничестве с представителями других служб провели более 10 удачных операций по эвакуации военных и их семей, а также гражданских, исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.

Напомним: Из временно захваченных территорий Харьковщины 11 июля эвакуировали более 1 100 человек, из них около 300 детей.

На Донетчине осталось около 340 тысяч местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места.