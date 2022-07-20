Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне хотят загнать оружие и технику к энергоблокам ЗАЭС – Энергоатом

Мазуренко Алена Среда, 20 июля 2022, 20:25

Российские оккупанты требуют, чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции - оккупанты хотят стянуть туда свою военную технику.

Источник: Энергоатом

Прямая речь: "Военные РФ требуют от администрации украинской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ.

Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное".

Детали: Сообщается, что таким образом оккупанты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам ЗАЭС.

И в случае пожара, его тушение будет крайне проблематичным, потому что специализированный транспорт не сможет подъехать.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС.

Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции".

Детали: Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.

В соцсетях 20 июля публиковали видео дыма вблизи ЗАЭС. Оккупанты заявляли, будто ЗАЭС атаковали украинские дроны-камикадзе, в то же время местные группы сообщали, что украинские защитники попали в скопление техники россиян вблизи атомной станции.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомЭнергодароккупация
Главное сегодня

картыВоенные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"

Резников озвучил результаты "Рамштайна-4": есть новые обязательства по суше, морю и небу

Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Определились окончательные претенденты на должность Джонсона

Все новости...
ЗАЭС
Оккупанты похитили трех работников ЗАЭС
9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
Последние новости
06:28
Байден выделит $2,3 млрд на противостояние стихийным бедствиям
05:36
УЗ назначил эвакуационный поезд на 21 июля
04:38
ЦРУ назвало количество погибших россиян во время войны в Украине
03:47
картыВоенные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области
03:16
Город снова массированно обстреливают – мэр Николаева
02:37
Немецкая железная дорога планирует экспортировать зерно из Украины – СМИ
01:58
На юге ВСУ уничтожили командный пункт, склады врага и более 100 захватчиков
01:40
ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"
00:45
В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул
00:19
Сумщина: россияне били по общинам области, более 80 прилетов
Все новости...