Россияне хотят загнать оружие и технику к энергоблокам ЗАЭС – Энергоатом

Российские оккупанты требуют, чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции - оккупанты хотят стянуть туда свою военную технику.

Источник: Энергоатом

Прямая речь: "Военные РФ требуют от администрации украинской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

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Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ.

Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное".

Детали: Сообщается, что таким образом оккупанты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам ЗАЭС.

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И в случае пожара, его тушение будет крайне проблематичным, потому что специализированный транспорт не сможет подъехать.

Прямая речь: "Российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС.

Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции".

Детали: Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.

В соцсетях 20 июля публиковали видео дыма вблизи ЗАЭС. Оккупанты заявляли, будто ЗАЭС атаковали украинские дроны-камикадзе, в то же время местные группы сообщали, что украинские защитники попали в скопление техники россиян вблизи атомной станции.