США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS – Пентагон

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю 80 кілометрів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в середу заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

"Дальність снарядів HIMARS (які ми поставляємо Україні) становить 80 кілометрів. І це доволі велика дистанція. Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони (Україна) раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив він.

Міністр оборони США наголосив, що перебуває на постійному зв’язку з українським візаві Олексієм Резніковим та головнокомандувачем Збройних Сил генералом Валерієм Залужним, й надання Україні зброї базується на ситуації на полі бою та потребах Києва.

На уточнювальне питання, чи розглядається наразі постачання далекобійних снарядів для HIMARS, Остін відповів: "Те, що вони (Україна) мають і з чим працюють, дає їм великий потенціал. Це буде залежати від того, як вони вестимуть війну і якими є їхні потреби".

Як повідомлялося, Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін анонсував, що в новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

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