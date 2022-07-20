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США не предоставляют Украине дальнобойные снаряды для HIMARS – Пентагон

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 22:46

Соединенные Штаты предоставляют Украине снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью 80 километров.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в среду заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Дальность снарядов HIMARS (которые мы поставляем Украине) составляет 80 километров. И это довольно большая дистанция. Мы будем и дальше давать возможность стрелять по дальним целям, которые они (Украина) раньше не могли достичь, и, по моему мнению, они достаточно эффективно поражали цели", – отметил он.

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Министр обороны США подчеркнул, что находится на постоянной связи с украинским визави Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженными силами генералом Валерием Залужным, и предоставление Украине оружия базируется на ситуации на поле боя и потребностях Киева.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли поставка дальнобойных снарядов для HIMARS, Остин ответил: "То, что они (Украина) имеют и с чем работают, дает им большой потенциал. Это будет зависеть от того, как они будут вести войну и каковы их потребности".

Как сообщалось, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

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Темы: HIMARSСШАУкраинаоружие
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