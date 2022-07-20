Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США не предоставляют Украине дальнобойные снаряды для HIMARS – Пентагон

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 22:46

Соединенные Штаты предоставляют Украине снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью 80 километров.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в среду заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Дальность снарядов HIMARS (которые мы поставляем Украине) составляет 80 километров. И это довольно большая дистанция. Мы будем и дальше давать возможность стрелять по дальним целям, которые они (Украина) раньше не могли достичь, и, по моему мнению, они достаточно эффективно поражали цели", – отметил он.

Министр обороны США подчеркнул, что находится на постоянной связи с украинским визави Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженными силами генералом Валерием Залужным, и предоставление Украине оружия базируется на ситуации на поле боя и потребностях Киева.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли поставка дальнобойных снарядов для HIMARS, Остин ответил: "То, что они (Украина) имеют и с чем работают, дает им большой потенциал. Это будет зависеть от того, как они будут вести войну и каковы их потребности".

Как сообщалось, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите также: Когда будут самолеты и танки, кто срывает вооружение, почему не действует лендлиз, что даст Рамштайн-4.

Темы: HIMARSСШАУкраинаоружие
Главное сегодня

ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС – сводка Генштаба

картыВоенные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"

Резников озвучил результаты "Рамштайна-4": есть новые обязательства по суше, морю и небу

Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Все новости...
HIMARS
Союзники Украины пообещали передать ей более 20 HIMARS – Пентагон
США готовят для Украины еще четыре HIMARS
США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом
Последние новости
08:58
Спикер Палаты представителей США призвала Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма
08:51
В Роттердаме местные власти закрыли украинскую школу, где учились вынужденные переселенцы
08:39
фото Россияне пытались проводить штурмы из района Лисичанска – Гайдай
08:22
Россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток-1"
08:11
Путин ошибается, если думает выиграть войну на истощение в Украине – глава ЦРУ
08:07
фотоНа Донетчине за ночь враг разрушил две школы и обстрелял центр Бахмута
07:50
Премьер Италии во второй раз подаст в отставку в четверг – СМИ
07:39
Днепропетровщина: враг из "Градов" ударил по Никопольскому району
07:00
ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС – сводка Генштаба
06:28
Байден выделит $2,3 млрд на противостояние стихийным бедствиям
Все новости...