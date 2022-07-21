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Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 13:23
Рінат Ахметов, фото: скріншот

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні анулювала ліцензії каналів інвесткомпанії SCM українського олігарха Ріната Ахметова.

Джерело: пряма трансляція засідання Нацради, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко у Facebook

Пряма мова Ємченко: "Крок за кроком ми виконуємо вимушене  рішення Ріната Ахметова по його виходу з медіа-бізнесу в Україні - бо ми звикли жити за законом, навіть якщо з ними не згодні. Цей крок був за державою і вона його зробила".

Деталі: Члени Нацради проголосували за анулювання ліцензій щодо телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів Медіа Групи Україна – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV, також були анульовані ліцензії футбольного клубу "Шахтар", регіонального телеканалу ТВ-5 тощо.

Що передувало: У понеділок 11 липня Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу. Група відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

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Теми: Ахметовмедіаолігархи
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