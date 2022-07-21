Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 13:23
Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова
Рінат Ахметов, фото: скріншот

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні анулювала ліцензії каналів інвесткомпанії SCM українського олігарха Ріната Ахметова.

Джерело: пряма трансляція засідання Нацради, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко у Facebook

Пряма мова Ємченко: "Крок за кроком ми виконуємо вимушене  рішення Ріната Ахметова по його виходу з медіа-бізнесу в Україні - бо ми звикли жити за законом, навіть якщо з ними не згодні. Цей крок був за державою і вона його зробила".

Реклама:

Деталі: Члени Нацради проголосували за анулювання ліцензій щодо телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів Медіа Групи Україна – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV, також були анульовані ліцензії футбольного клубу "Шахтар", регіонального телеканалу ТВ-5 тощо.

Що передувало: У понеділок 11 липня Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу. Група відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

Теми: Ахметовмедіаолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Ахметов
У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: