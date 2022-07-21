Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании аннулировал лицензии каналов инвесткомпании SCM украинского олигарха Рината Ахметова.

Источник: прямая трансляция заседания Нацсовета, директор по связям с общественностью и коммуникаций СКМ Наталья Емченко в Facebook

Прямая речь Емченко: "Шаг за шагом мы выполняем вынужденное решение Рината Ахметова по его выходу из медиа-бизнеса в Украине - потому что мы привыкли жить по закону, даже если с ними не согласны. Этот шаг был за государством, и оно его сделало".

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Детали: Члены Нацсовета проголосовали за аннулирование лицензий относительно телеканалов "Украина", "Украина 24", НЛО TV, "Донбасс", Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а также провайдерам Медиа Группы Украина - спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV, также были аннулированы лицензии футбольного клуба "Шахтер", регионального телеканала ТВ-5.

Что предшествовало: В понедельник, 11 июля, Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. Группа откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине.