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Росіяни не знищили жодного HIMARS в Україні – командування США

Мазуренко Альона Четвер, 21 липня 2022, 13:55
ГЕНЕРАЛ МІЛЛІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти не знищили жодного HIMARS в Україні.

Джерело: Міністерство оборони США

Пряма мова: "Наразі HIMARS, які ми Україні надали – і ми не єдина країна, між іншим інші країни також надають далекобійні системи. Великобританія, наприклад, і деякі інші країни передають реактивну артилерію далекої дії.

На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, і я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне. І вони (українці – ред.) дуже ефективно їх використовують".

Деталі: За словами Міллі, проблема може полягати в нестачі та витраті боєприпасів для HIMARS.

Міноборони США тісно пов'язане з промисловою базою та виробництвом, яке має продовжувати виробляти ці системи зброї.

Тож справа не так у пусковій установці, як у боєприпасах.

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Міллі також додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS і похвалив роботу українських артилеристів: "Відмінні артилеристи, як назвали б їх англійці. І вони дуже, дуже ефективні".

Теми: HIMARSзброяСШАвійна
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