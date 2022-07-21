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Россияне не уничтожили ни одного HIMARS в Украине – командование США

Мазуренко Алена Четверг, 21 июля 2022, 13:55
ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты ни уничтожили ни одного HIMARS.

Источник: Министерство обороны США

Прямая речь: "На сегодняшний день HIMARS, которые мы Украине предоставили – и мы не единственная страна, между прочим, другие страны также предоставляют дальнобойные системы. Великобритания, например, и некоторые другие страны передают реактивную артиллерию дальнего действия.

На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они (украинцы - ред.) очень эффективно их используют".

Детали: По словам Милли, проблема может заключатся в недостатке и расходе боеприпасов для HIMARS.

Минобороны США тесно связано с промышленной базой и производством, которое должны продолжать производить эти системы оружия.

Так что дело не столько в пусковой установке, сколько в боеприпасах.

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Милли также добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и похвалил работу украинских артиллеристов: "Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень, очень эффективны".

Темы: HIMARSоружиеСШАвойна
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