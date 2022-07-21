Окупанти затягнули вибухівку та важку техніку до машинної зали ЗАЕС - Енергоатом

Окупанти затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока Запорізької АЕС.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно: "Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора".

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Деталі: В Енергоатомі попередили, що техніка загарбників перекрила доступ до пожежних засобів енергоблока. У разі виникнення пожежі, наприклад через детонацію боєкомплекту, масштаби трагедії можуть бути такі, як на ЧАЕС.

Що передувало: 20 липня окупанти вимагали від адміністрації ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

Енергоатом закликав міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога.