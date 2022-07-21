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Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 13:59
Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом
Фото: Энергоатом

Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".

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Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.

Что предшествовало: 20 июля оккупанты требовали от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.

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Темы: АЭСоккупацияУкраинаЭнергоатом
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