Льовочкін приїхав в Україну зі Суркісом і Пузановим і знову поїхав – "Схеми"

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знов залишив країну.

Джерело: журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Народний депутат, який досі публічно не висловився щодо агресії РФ, залишив країну ще 10 лютого і, ймовірно, проживає на родинній віллі на півдні Франції, разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкіною.

Як повідомили кілька незалежних одне від одного джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, в Україні Льовочкін провів тиждень, із 6 до 13 липня, і знову виїхав за кордон разом із депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим, також обраними від ОПЗЖ до парламенту.

У їхній компанії 20 липня Льовочкін був помічений у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

За даними джерел "Схем", Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталось вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець" на автомобілі Land Rover.

Разом із ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов.

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Офіційно Державна прикордонна служба не коментує таку інформацію.

Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня та брали участь у голосуваннях.

Уже 13 липня знімальна група "Схем" зафіксувала як кортеж депутата Григорія Суркіса залишив територію столичного навчально-тренувального комплексу "Динамо".

Після цього броньований Maybach – у супроводі ще двох авто – виїхав із Києва на трасу у напрямку заходу України.

Як повідомили джерела, які мають доступ до бази перетину кордону, у цей день Сергій Льовочкін разом із Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з Республікою Польща.

Таким чином за час повномасштабної війни Росії проти України депутат Льовочкін пробув у країні неповних 8 днів.

Красномовним є фоторепортаж із матчу "Динамо" – "Фенербахче" в межах кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із футболу, який відбувся в польському місті Лодзь 20 липня.

Разом із президентом київського "Динамо" Ігорем Суркісом на матчі були нардепи України Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега.

Депутати-мільйонери Юлія та Сергій Львочкіни вилетіли з України до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Льовочкін вилетів 10 лютого 2022 року до Венеції (Італія). Його сестра, депутатка Юлія Льовочкіна 26 січня 2022 року вилетіла в Ніццу (Франція) разом із чоловіком, керівником "Київгазу" Андрієм Вінграновським.

17 липня Сергію Льовочкіну виповнилося 50 років. Вірогідно, виїхати за межі України під час воєнного стану йому допоміг статус народного депутата.

Журналісти "Схем" звернулись до нього з проханням прокоментувати причини тривалої відсутності в Україні, обставин виїзду у липні та відсутність публічної позиції стосовно агресії РФ проти України. Редакція очікує на відповідь. (Попередній подібний запит редакції від початку травня Льовочкін залишив без відповіді).

У Державній прикордонній службі України "Схемам" підтвердили, що, відповідно до законодавства, до народних депутатів застосовуються винятки щодо виїзду. У керівництві Верховної Ради ще не відповіли про процедуру виїзду народних депутатів за кордон.

Сергій Льовочкін – один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади, – повністю зник з інформаційного простору і досі не виступив з публічними заявами щодо російської агресії.

Журналісти "Схем" у партнерстві з французькою газетою "Nice-Matin" показали віллу Льовочкіних на Лазуровому узбережжі у Франції та зафіксували там автівки, оформлені на близьке оточення Льовочкіних.