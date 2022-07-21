Левочкин приехал в Украину с Суркисом и Пузановым и снова уехал – "Схемы"

Народный депутат Сергей Левочкин, избранный от ОПЗЖ в Верховную Раду, в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск, но снова покинул страну.

Источник: журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода)

Детали: Народный депутат, который до сих пор публично не высказался по поводу агрессии РФ, покинул страну еще 10 февраля и, вероятно, проживает на семейной вилле на юге Франции, вместе с сестрой, народной депутатом Юлией Левочкиной.

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Как сообщили несколько независимых друг от друга источников "Схем" с доступом к базе пересечения границы, в Украине Левочкин провел неделю, с 6 по 13 июля, и снова выехал за границу вместе с депутатами Григорием Суркисом и Александром Пузановым, также избранными от ОПЗЖ в парламент.

В их компании 20 июля Левочкин был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

По данным источников "Схем", Сергей Левочкин заехал в Украину днем ​​6 июля (это произошло впервые после 24 февраля): народный депутат пересек границу в пункте пропуска "Краковец" на автомобиле Land Rover.

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Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов.

Официально Государственная пограничная служба не комментирует такую ​​информацию.

Согласно данным электронной системы поименного голосования Верховной Рады, депутаты Левочкин, Суркис и Пузанов посетили в Киеве пленарные заседания парламента 8 и 9 июля и участвовали в голосованиях.

Уже 13 июля съемочная группа "Схем" зафиксировала, как кортеж депутата Григория Суркиса покинул территорию столичного учебно-тренировочного комплекса "Динамо".

После этого бронированный Maybach – в сопровождении еще двух автомобилей – выехал из Киева на трассу в направлении запада Украины.

Как сообщили источники, имеющие доступ к базе пересечения границы, в этот день Сергей Левочкин вместе с Григорием Суркисом и Александром Пузановым выехали за пределы Украины, пересекли государственную границу с Республикой Польша.

Таким образом, за время полномасштабной войны России против Украины депутат Левочкин пробыл в стране неполных 8 дней.

Красноречив фоторепортаж с матча "Динамо" – "Фенербахче" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, который состоялся в польском городе Лодзь 20 июля.

Вместе с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом на матче были народные депутаты Украины Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Александр Герега.

Депутаты-миллионеры Юлия и Сергей Левочкины вылетели из Украины до начала полномасштабного вторжения России. Сергей Левочкин вылетел 10 февраля 2022 года в Венецию (Италия). Его сестра, депутат Юлия Левочкина 26 января 2022 года вылетела в Ниццу (Франция) вместе с мужем, руководителем "Киевгаза" Андреем Винграновским.

17 июля Сергею Левочкину исполнилось 50 лет. Вероятно, выехать за пределы Украины во время военного положения ему помог статус народного депутата.

Журналисты "Схем" обратились к нему с просьбой прокомментировать причины длительного отсутствия в Украине, обстоятельств выезда в июле и отсутствия публичной позиции по агрессии РФ против Украины. Редакция ожидает ответа. (Предыдущий подобный запрос редакции с начала мая Левочкин оставил без ответа).

В Государственной пограничной службе Украины "Схемам" подтвердили, что, согласно законодательству, к народным депутатам применяются исключения по выезду. В руководстве Верховной Рады еще не ответили о процедуре выезда народных депутатов за границу.

Сергей Левочкин – один из самых богатых украинских политиков, сохранявший существенное влияние на государственное управление при разных властях, – полностью исчез из информационного пространства и до сих пор не выступил с публичными заявлениями по поводу российской агрессии.

Журналисты "Схем" в партнерстве с французской газетой Nice-Matin показывли виллу Левочкиных на Лазурном побережье во Франции и фиксировали там автомобили, оформленные на близкое окружение Левочкиных.