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ЗСУ знову відбили штурми у напрямку Вуглегірської ТЕС і Бахмуту – зведення Генштабу

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 18:58
ЗСУ знову відбили штурми у напрямку Вуглегірської ТЕС і Бахмуту – зведення Генштабу
Війна, ілюстративне фото Генштабу

Українські воїни відбили штурмові дії російських військ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області, а також на напрямках Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 21 липня

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. 

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На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник.

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Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Село Івано-Дар'ївка на мапі
Село Івано-Дар'ївка на мапі

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. 

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця.

Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

У Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет.

Нагадаємо: У ранковому зведенні Генштабу також повідомлялося, що російські загарбники вели штурм Вуглегірської ТЕС, проте українські захисники змусили ворога втекти.

Теми: війнаБахмутДонецька областьГенштаб
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