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ВСУ снова отразили штурмы в направлении Углегорской ТЭС и Бахмута – сводка Генштаба

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 18:58
Война, иллюстративное фото Генштаба

Украинские воины отразили штурмовые действия российских войск в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области, а также на направлениях Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18:00 четверга 21 июля

Детали: На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск в Сумской области и ведение воздушной разведки БПЛА.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкино, Залимана и Малиновки.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. 

Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

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На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье. Провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

Село Ивано-Дарьевка на карте
Село Ивано-Дарьевка на карте

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

Непутевые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействовали беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.

На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. 

Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Ставок – Андреевка.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.

Напомним: В утренней сводке Генштаба также сообщалось, что российские захватчики вели штурм Углегорской ТЭС, однако украинские защитники заставили врага бежать.

Темы: войнаБахмутДонецкая областьГенштаб
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