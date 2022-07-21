В Україні відкриють хаб, щоб краще інформувати про використання зброї

В Україні запрацює єдиний інформаційний хаб, що повинен дозволити швидко інформувати світ про ситуацію на фронті, а також використання Україною західного озброєння.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Про створення такого хабу йшлося під час телефонної розмови керівника ОП Андрія Єрмака і Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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Дослівно: "…ухвалено рішення про створення в країні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів".

Передісторія: У четвер стало відомо, що Апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів.

ВІДЕО ДНЯ

19 липня президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Він підкреслив, що "жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".