В Украине откроют хаб, чтобы лучше информировать об использовании оружия

В Украине заработает единый информационный хаб, который должен позволить быстро информировать мир о ситуации на фронте, а также об использовании Украиной западного вооружения.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: О создании такого хаба речь шла во время телефонного разговора руководителя ОП Андрея Ермака и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

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Дословно: "…принято решение о создании в стране единого информационного хаба, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров".

Предыстория: В четверг стало известно, что Аппарат Совета по нацбезопасности и обороне и Минобороны разработали систему мониторинга и контроля за оружием от стран-партнеров.

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19 июля президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставкой западного оружия в Украину. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Он подчеркнул, что "никакой почвы для каких-либо претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".