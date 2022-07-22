Кількість загиблих від російського обстрілу Харкова зросла до 4 людей

Кількість загиблих від обстрілу окупантами Харкова 21 липня зросла до 4, а поранених до 25 людей.

Джерело: пресслужба ДСНС у Харківські області у Facebook

Дослівно: "Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули 4 мирних мешканця, 25 поранено, вогнем знищено 3 автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури".

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Що було раніше: Вранці 21 липня росіяни обстріляли один із найгустонаселеніших районів міста. Начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов зазначив, що серед поранених є співробітник патрульної поліції. Обстріл, за його словами, був попередньо з РСЗВ "Ураган", касетними снарядами. Повідомлялося про 3 загиблих і 23 поранених.