Число погибших от российского обстрела Харькова возросло до 4 человек

Число погибших от обстрела оккупантами Харькова 21 июля возросло до 4, а раненых до 25 человек.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Харьковские области в Facebook

Дословно: "После обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли 4 мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены 3 автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры".

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Что предшествовало: Утром 21 июля россияне обстреляли один из самых густонаселенных районов города. Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов отметил, что среди раненых есть сотрудник патрульной полиции. Обстрел, по его словам, был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетными снарядами. Сообщалось о 3 погибших и 23 раненых.