Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Комісія чекає відповідь від Офіса Генпрокурора, що Клименко може очолити САП

Олександр ШумілінП'ятниця, 22 липня 2022, 13:58
Фото: САП

Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Офісу Генпрокурора, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства.

Джерело: Суспільне, що посилається на лист Комісії

Деталі: Його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати перевірки Клименка. Також передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

Лист скерували на ім'я в.о. генпрокурора Олексія Симоненка.

Передісторія:

  • 19 липня Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.
  • Однак очільниця Комісії вважає, що для призначення генпрокурором переможця конкурсу на посаду необхідно отримати відповідь від Офісу Генпрокурора про відсутність проблем у Клименка із корупцією та люстрацією.
  • Активісти ж, які стежать за процесом призначення глави САП, вказували, що така перевірка Клименка проходила ще весною 2021 року, а тому проводи її повторно непотрібно.
  • Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 липня закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк. За його словами нового генпрокурора призначать протягом 10-ти днів.

Теми: Антикорупційна прокуратура
Головне сьогодні

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця

Чорноморський порт може запрацювати першим - перше судно в найближчі дні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Арахамія прогнозує появу нового генпрокурора за 10 днів
Як Банкова планує далі блокувати призначення Клименка керівником САП  
Конкурсна комісія визначилась з новим керівником САП: ним стане Олександр Клименко
Останні новини
00:41
Сумщина: Було кілька російських обстрілів, без жертв
23:58
BBC виплатить компенсацію колишній няні Вільяма й Гаррі через скандал з інтерв’ю Діани
23:41
Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема
23:15
В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі
23:02
"Я почав кричати на окупанта". Історія херсонця, який тричі безуспішно намагався вибратися з окупації
22:54
Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна
22:52
Фінляндія почала приймати пацієнтів з України
22:44
Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
22:27
Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця
22:23
фото, відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені
Усі новини...