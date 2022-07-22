Комісія чекає відповідь від Офіса Генпрокурора, що Клименко може очолити САП

Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Офісу Генпрокурора, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства.

Джерело: Суспільне, що посилається на лист Комісії

Деталі: Його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати перевірки Клименка. Також передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

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Лист скерували на ім'я в.о. генпрокурора Олексія Симоненка.

Передісторія:

19 липня Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

Однак очільниця Комісії вважає, що для призначення генпрокурором переможця конкурсу на посаду необхідно отримати відповідь від Офісу Генпрокурора про відсутність проблем у Клименка із корупцією та люстрацією.

Активісти ж, які стежать за процесом призначення глави САП, вказували, що така перевірка Клименка проходила ще весною 2021 року, а тому проводи її повторно непотрібно.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 липня закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк. За його словами нового генпрокурора призначать протягом 10-ти днів.