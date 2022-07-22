Комісія чекає відповідь від Офіса Генпрокурора, що Клименко може очолити САП

Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Офісу Генпрокурора, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства.

Джерело: Суспільне, що посилається на лист Комісії

Деталі: Його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати перевірки Клименка. Також передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

Лист скерували на ім'я в.о. генпрокурора Олексія Симоненка.

Передісторія: