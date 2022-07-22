Комісія чекає відповідь від Офіса Генпрокурора, що Клименко може очолити САП
П'ятниця, 22 липня 2022, 13:58
Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Офісу Генпрокурора, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства.
Джерело: Суспільне, що посилається на лист Комісії
Деталі: Його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати перевірки Клименка. Також передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.
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Лист скерували на ім'я в.о. генпрокурора Олексія Симоненка.
Передісторія:
- 19 липня Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.
- Однак очільниця Комісії вважає, що для призначення генпрокурором переможця конкурсу на посаду необхідно отримати відповідь від Офісу Генпрокурора про відсутність проблем у Клименка із корупцією та люстрацією.
- Активісти ж, які стежать за процесом призначення глави САП, вказували, що така перевірка Клименка проходила ще весною 2021 року, а тому проводи її повторно непотрібно.
- Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 липня закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк. За його словами нового генпрокурора призначать протягом 10-ти днів.
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