Комиссия ждет ответа от Офиса Генпрокурора, что Клименко может возглавить САП

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась в Офис Генпрокурора, чтобы подтвердить соответствие победителя конкурса Александра Клименко требованиям законодательства.

Источник: "Суспильне", ссылающееся на письмо Комиссии

Детали: Его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты проверки Клименко. Также передали информацию об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

Письмо было направлено на имя и.о. генпрокурора Алексея Симоненко.

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