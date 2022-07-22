Комиссия ждет ответа от Офиса Генпрокурора, что Клименко может возглавить САП

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась в Офис Генпрокурора, чтобы подтвердить соответствие победителя конкурса Александра Клименко требованиям законодательства.

Источник: "Суспильне", ссылающееся на письмо Комиссии

Детали: Его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты проверки Клименко. Также передали информацию об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

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Письмо было направлено на имя и.о. генпрокурора Алексея Симоненко.

Предыстория:

19 июля Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.

Однако глава Комиссии считает, что для назначения генпрокурором победителя конкурса на должность необходимо получить ответ от Офиса Генпрокурора об отсутствии проблем у Клименко с коррупцией и люстрацией.

Активисты же, следящие за процессом назначения главы САП, указывали, что такая проверка Клименко проходила еще весной 2021 года, поэтому проводить ее повторно не нужно.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 июля призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

По его словам, нового генпрокурора назначат в течение 10-ти дней.