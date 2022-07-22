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Комиссия ждет ответа от Офиса Генпрокурора, что Клименко может возглавить САП

Александр ШумилинПятница, 22 июля 2022, 13:58
Комиссия ждет ответа от Офиса Генпрокурора, что Клименко может возглавить САП
Фото: САП

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилась в Офис Генпрокурора, чтобы подтвердить соответствие победителя конкурса Александра Клименко требованиям законодательства.

Источник: "Суспильне", ссылающееся на письмо Комиссии

Детали: Его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты проверки Клименко. Также передали информацию об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

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Письмо было направлено на имя и.о. генпрокурора Алексея Симоненко.

Предыстория:

  • 19 июля Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.
  • Однако глава Комиссии считает, что для назначения генпрокурором победителя конкурса на должность необходимо получить ответ от Офиса Генпрокурора об отсутствии проблем у Клименко с коррупцией и люстрацией.
  • Активисты же, следящие за процессом назначения главы САП, указывали, что такая проверка Клименко проходила еще весной 2021 года, поэтому проводить ее повторно не нужно.
  • Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 июля призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.
  • По его словам, нового генпрокурора назначат в течение 10-ти дней.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура
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