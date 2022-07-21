Арахамія прогнозує появу нового генпрокурора за 10 днів

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.

Джерело: Арахамія в Telegram

Пряма мова: "В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового генерального прокурора.

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Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України.

А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк".

Що передувало: Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через пів року нарешті затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

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Водночас комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, що конкурс з обрання керіника САП ще не завершився.

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