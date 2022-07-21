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Арахамія прогнозує появу нового генпрокурора за 10 днів

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 17:36
Давид Аарахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.

Джерело: Арахамія в Telegram

Пряма мова: "В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового генерального прокурора.

Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України.

А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк".

Що передувало: Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через пів року нарешті затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

Водночас комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, що конкурс з обрання керіника САП ще не завершився.

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Передісторія: 

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
  • 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Венедіктової.
  • За словами Арахамії, колишню генпрокурорку чекає призначення на дипломатичному фронті.

Теми: Офіс генпрокурораАнтикорупційна прокуратура
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