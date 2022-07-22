Рада розгляне призначення генпрокурора і голови СБУ вже наступного тижня - депутат

Верховна Рада України наступного тижня на пленарному засіданні розгляне призначення нового генпрокурора і голови Служба безпеки України.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного".

Що було раніше:

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

19 липня Рада звільнила Баканова і Венедіктову.

У цей же день Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.