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Зеленський звільнив Венедіктову

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 19:18
Зеленський звільнив Венедіктову
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Джерело: відповідний указ №518/2022 на сайті президента

Дослівно в документі: "Звільнити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора".

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Що передувало:

  • 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора. Відповідне подання до парламенту направив Зеленський.
  • Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що тепер Венедіктовій дадуть нову посаду - на дипломатичному фронті.

Теми: ВенедіктоваЗеленськийзвільнення
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