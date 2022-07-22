Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ уже на следующей неделе - депутат

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 14:09
Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ уже на следующей неделе - депутат
Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада Украины на следующей неделе на пленарном заседании рассмотрит назначение нового генпрокурора и главы Службы безопасности Украины.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и новый генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня".

Реклама:

Что предшествовало:

  • 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • 19 июля Рада уволила Баканова и Венедиктову.
  •  В этот же день Зеленський подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Темы: Верховная Радакадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: