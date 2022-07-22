Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ уже на следующей неделе - депутат
Пятница, 22 июля 2022, 14:09
Верховная Рада Украины на следующей неделе на пленарном заседании рассмотрит назначение нового генпрокурора и главы Службы безопасности Украины.
Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь Железняка: "На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и новый генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня".
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Что предшествовало:
- 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- 19 июля Рада уволила Баканова и Венедиктову.
- В этот же день Зеленський подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.