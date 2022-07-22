Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ уже на следующей неделе - депутат

Верховная Рада Украины на следующей неделе на пленарном заседании рассмотрит назначение нового генпрокурора и главы Службы безопасности Украины.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и новый генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня".

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