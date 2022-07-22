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Маріуполь закривають для посиленої фільтрації – радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 16:40
Маріуполь закривають для посиленої фільтрації – радник мера
Окупанти перевіряють жителів Маріуполя, Telegram-канал Андрющенка

Росіяни тимчасово перекриють в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя, а також посилять перевірки. 

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram 

Пряма мова: "З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. 

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Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному". 

Деталі: За його словами, причиною посилення обмежень є "погана ніч для окупантів у Бердянську", де вони зазнали великих втрат.  

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Теми: Маріупольокупація
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