Маріуполь закривають для посиленої фільтрації – радник мера
П'ятниця, 22 липня 2022, 16:40
Росіяни тимчасово перекриють в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя, а також посилять перевірки.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи.
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Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному".
Деталі: За його словами, причиною посилення обмежень є "погана ніч для окупантів у Бердянську", де вони зазнали великих втрат.
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