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Маріуполь закривають для посиленої фільтрації – радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 16:40
Окупанти перевіряють жителів Маріуполя, Telegram-канал Андрющенка

Росіяни тимчасово перекриють в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя, а також посилять перевірки. 

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram 

Пряма мова: "З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. 

Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному". 

Деталі: За його словами, причиною посилення обмежень є "погана ніч для окупантів у Бердянську", де вони зазнали великих втрат.  

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Теми: Маріупольокупація
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