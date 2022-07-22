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Мариуполь закрывают для усиленной фильтрации – советник мэра

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 16:40
Оккупанты проверяют жителей Мариуполя, Telegram-канал Андрющенко

Россияне временно перекроют въезд и выезд из оккупированного Мариуполя, а также усилят проверки.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.

Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу".

Детали: По его словам, причиной усиления ограничений является "плохая ночь для оккупантов в Бердянске", где они понесли большие потери. 

Напомним:

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Темы: Мариупольоккупация
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