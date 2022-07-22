Мариуполь закрывают для усиленной фильтрации – советник мэра
Пятница, 22 июля 2022, 16:40
Россияне временно перекроют въезд и выезд из оккупированного Мариуполя, а также усилят проверки.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.
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Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу".
Детали: По его словам, причиной усиления ограничений является "плохая ночь для оккупантов в Бердянске", где они понесли большие потери.
Напомним:
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- В Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра.
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