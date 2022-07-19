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У фільтраційних центрах Маріуполя утримують понад 10 тисяч людей - мер

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 15:52
фото: "Слово і діло"

У тимчасово окупованому Маріуполі і на околицях міста діють чотири фільтраційні центри, де росіяни утримують вже понад 10 тисяч людей.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу

Пряма мова: "Фільтраційні центри є і в місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення".

Деталі: За словами Бойченка, у полоні тримають багатьох держслужбовців та муніципальних працівників. У фільтраційних центрах відсутні лікарі, через що маріупольці не отримують медичну допомогу. 

Він додав, що в одному з центрів наразі утримують майже 2 тисячі чоловіків. На його думку, це пов’язано з майбутньою мобілізацією: "Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів РФ. І це відразу квиток на фронт".

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Теми: Маріупольфільтраціявійна
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