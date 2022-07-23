Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нікополь: За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів

Субота, 23 липня 2022, 03:01
ФОТО: GETTY

За останній тиждень росіяни випустили по Нікополю (Дніпропетровщина)  понад 250 реактивних снарядів.

Джерело:  голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Зазначається, що зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів.  Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, перебито газопровід та водопровід. Зруйнована залізнична колія.

Вілкул сказав, що обстріл провадився через Дніпро з району Енергодара із окупованої частини Запорізької області.

Нагадаємо: Ввечері 22 липня голова Нікопольської РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив мешканців, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

фотоВ Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

фото, доповнено від 9:08Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі

У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Усі новини...
Останні новини
13:56
Зеленський подякував Токаєву за невизнання "ЛДНР"
13:52
детально Долар виріс, але пальне може і не подорожчати. Чому?
13:51
В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів – Мінрегіон
13:48
На Донеччині чоловік відстрілює безпритульних тварин: зоозахисники звернулись у поліцію
13:38
Welt: уряд Німеччини затримує обіцяні постачання зброї, в тому числі системи Iris-T
13:28
ОПУ про удар по Одесі: Найкраща гарантія безпеки – більше зброї для України
13:22
Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт
13:09
Глава МЗС Німеччини не виключає провалу кругових постачань танків Україні
13:04
фото12-річний переселенець у Тернополі готує лимонад і збирає гроші на ЗСУ
12:30
МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана
Усі новини...