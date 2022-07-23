Нікополь: За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів

За останній тиждень росіяни випустили по Нікополю (Дніпропетровщина) понад 250 реактивних снарядів.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Зазначається, що зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів. Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, перебито газопровід та водопровід. Зруйнована залізнична колія.

Вілкул сказав, що обстріл провадився через Дніпро з району Енергодара із окупованої частини Запорізької області.

Нагадаємо: Ввечері 22 липня голова Нікопольської РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив мешканців, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.