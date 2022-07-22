У Нікополі попередили про нові можливі удари з боку російських військ
П'ятниця, 22 липня 2022, 18:59
Голова Нікопольської РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив мешканців, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: повідомлення Євтушенка
Пряма мова: "Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі (Дніпра – ред.). Можливо, знову планується обстріл.
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Про всяк випадок - залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима.
Ця порада, в першу чергу, стосується жителів міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.
Найбільшу актуальність вона має для міста Нікополь".
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