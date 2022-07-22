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У Нікополі попередили про нові можливі удари з боку російських військ

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 18:59
наслідки ударів російських військ по Нікополю

Голова Нікопольської РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив мешканців, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: повідомлення Євтушенка

Пряма мова: "Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі (Дніпра – ред.). Можливо, знову планується обстріл.

Про всяк випадок - залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима.

Ця порада, в першу чергу, стосується жителів міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.

Найбільшу актуальність вона має для міста Нікополь".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Євтушенко закликав місцевих жителів виявляти зрадників та прихильників росіян.
  • В ніч на 22 липня росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.

Теми: війнаУкраїнаНікополь
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