Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Никополь: За неделю россияне выпустили более 250 снарядов

Суббота, 23 июля 2022, 03:01
ФОТО: GETTY

За последнюю неделю россияне выпустили по Никополю (Днепропетровщина) более 250 реактивных снарядов.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Отмечается, что в частности в ночь на 22 июля российские войска совершили два обстрела по жилым массивам Никополя из РСЗО "Град", выпустив около 100 реактивных снарядов. Погибла 60-летняя женщина. Повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод. Разрушен железнодорожный путь.

Вилкул сказал, что обстрел производился через Днепр из района Энергодара из оккупированной части Запорожской области.

Напомним: Вечером 22 июля глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

фотоВ Одессе прогремели взрывы, в порту пожар – нардеп

фото, дополнено от 9:08Россияне ударили "Калибрами" по Кировоградщине: попали в аэродром, есть погибшие

США воздерживаются от передачи Украине беспилотников большого радиуса действия – СМИ

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российский штурм в направлении Северска

Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Все новости...
Последние новости
13:56
Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание "ЛДНР"
13:52
подробно Доллар вырос, но горючее может и не подорожать. Почему?
13:51
В Украине создадут базу наличия строительных материалов – Минрегион
13:48
В Донецкой области мужчина отстреливает беспризорных животных: зоозащитники обратились в полицию
13:38
Welt: правительство Германии задерживает обещанные поставки оружия, в том числе системы Iris-T
13:28
ОПУ об ударе по Одессе: Лучшая гарантия безопасности – больше оружия для Украины
13:22
Филатов вступился за Корбана, у которого забрали загранпаспорт
13:09
Глава МИД Германии не исключает провала круговых поставок танков Украине
13:04
фото12-летний переселенец в Тернополе готовит лимонад и собирает деньги на ВСУ
12:30
МИД об ударе россиян по Одессе: Это плевок Путина в лицо генсека ООН и Эрдогана
Все новости...