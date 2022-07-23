Никополь: За неделю россияне выпустили более 250 снарядов

За последнюю неделю россияне выпустили по Никополю (Днепропетровщина) более 250 реактивных снарядов.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Отмечается, что в частности в ночь на 22 июля российские войска совершили два обстрела по жилым массивам Никополя из РСЗО "Град", выпустив около 100 реактивных снарядов. Погибла 60-летняя женщина. Повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод. Разрушен железнодорожный путь.

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Вилкул сказал, что обстрел производился через Днепр из района Энергодара из оккупированной части Запорожской области.

Напомним: Вечером 22 июля глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.