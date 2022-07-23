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Радник Байдена: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 06:17
ФОТО: Джейк Салліван / GETTY

США не готові надати Україні ракети ATACMS із дальністю 300 км для ракетних систем HIMARS попри запити Києва.

Джерело: радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Салліван сказав, що одна ключова мета Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки та захисту України, а інша ключова мета - у тому, щоб не опинитися на дорозі до третьої світової війни.

Нагадаємо: Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів, для HIMARS.

Передісторія:

  • 22 липня США виділили новий пакет військової допомоги Україні. Туди входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.
  •  Тепер Україна матиме 20 HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.
  • HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.

Теми: СШАзброявійна
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