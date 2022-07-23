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Советник Байдена: США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 06:17
ФОТО: Джейк Салливан / GETTY

США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева.

Источник: советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Салливан сказал, что одна ключевая цель Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, а другая ключевая цель – в том, чтобы не оказаться на дороге к третьей мировой войне.

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды, способные поражать цели на расстоянии 300 километров, для HIMARS.

Предыстория:

  • 22 июля США выделили новый пакет военной помощи Украине. В него входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.
  • Теперь у Украины будет 20 HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.
  • HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км. HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.

Темы: СШАоружиевойна
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