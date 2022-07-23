Советник Байдена: США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева.

Источник: советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Салливан сказал, что одна ключевая цель Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, а другая ключевая цель – в том, чтобы не оказаться на дороге к третьей мировой войне.

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды, способные поражать цели на расстоянии 300 километров, для HIMARS.

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