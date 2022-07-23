МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана
Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова Ніколенка: "Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.
Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна".
Деталі: За словами Ніколенка, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільгосптоварів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
МЗС закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", – підсумував Ніколенко.
Читайте також: Деблокада по-турецьки: як Україна вивозитиме зерно морем і чи вдасться їй це зробити
Передісторія:
- Вранці 23 липня в Одесі пролунали вибухи і було видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про пожежу в порту Одеси.
- 22 липня представники України та Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
- Україна та Росія не підписували оден документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії – міністр оборони Сєргєй Шойгу.
- За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.