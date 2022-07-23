Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 12:30
Фото suspilne.media

Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.   

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна".

Деталі: За словами Ніколенка, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільгосптоварів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

МЗС закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", – підсумував Ніколенко.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Деблокада по-турецьки: як Україна вивозитиме зерно морем і чи вдасться їй це зробити

Передісторія: 

  • Вранці 23 липня в Одесі пролунали вибухи і було видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про пожежу в порту Одеси.
  • 22 липня представники України та Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
  • Україна та Росія не підписували оден документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії – міністр оборони Сєргєй Шойгу.
  • За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Теми: МЗСзерноРосіяОдеса
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ

Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"

Усі новини...
МЗС
В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі
У МЗС розповіли, чого очікувати від зустрічі щодо "зернового коридору" у Стамбулі
Українське МЗС відповіло на заяви Китаю: відповідальна за агресію лише Росія
Останні новини
23:46
відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії
23:39
ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області – Зеленський
23:26
Окупанти спалили коней на його очах: історія чоловіка, який пережив 109-денний полон
22:46
Обстріл Миколаєва: мер повідомляє про двох поранених
22:43
В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ
22:32
Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ
22:04
ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні
21:52
Розвідники почали збирати інформацію про окупантів Енергодара
21:51
Конгресмени США розповіли про візит до Києва
21:15
Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією
Усі новини...