МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана

Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

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Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна".

Деталі: За словами Ніколенка, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільгосптоварів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

МЗС закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

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"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", – підсумував Ніколенко.

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