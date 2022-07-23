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МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 12:30
МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана
Фото suspilne.media

Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.   

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

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Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна".

Деталі: За словами Ніколенка, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільгосптоварів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

МЗС закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

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"У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", – підсумував Ніколенко.

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Передісторія: 

  • Вранці 23 липня в Одесі пролунали вибухи і було видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про пожежу в порту Одеси.
  • 22 липня представники України та Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
  • Україна та Росія не підписували оден документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії – міністр оборони Сєргєй Шойгу.
  • За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Теми: МЗСзерноРосіяОдеса
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