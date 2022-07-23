МИД об ударе россиян по Одессе: Это плевок Путина в лицо генсека ООН и Эрдогана

Министерство иностранных дел заявило, что утренний ракетный удар россиян по порту в Одессе ставит под вопрос договоренности по экспорту украинского зерна, соглашение о чем подписали накануне.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе.

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Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна".

Детали: По словам Николенко, Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельхозтоваров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

МИД призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

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"В случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", – подытожил Николенко.

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