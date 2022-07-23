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Зеленський подякував Токаєву за невизнання "ЛДНР"

Альона Мазуренко Субота, 23 липня 2022, 13:56
Зеленський подякував Токаєву за невизнання ЛДНР
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ТОКАЄВ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву за невизнання окупованих територій "ЛДНР".

Джерело: Twitter Зеленського

Дослівно: "Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. "ЛНР", "ДНР".

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Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям дипвідносин України і Казахстану".

Передісторія: 

  • 15 червня Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ - після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

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Теми: ЗеленськийКазахстанвійнаРосія
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