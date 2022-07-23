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Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание "ЛДНР"

Алена МазуренкоСуббота, 23 июля 2022, 13:56
Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание ЛДНР
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ТОКАЕВ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева за непризнание оккупированных территорий "ЛДНР".

Источник: Twitter Зеленского

Дословно: "Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. "ЛНР", "ДНР".

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Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений Украины и Казахстана".

Предыстория:

  • 15 июня Токаев сказал в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций, а также возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев лично при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе.
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

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Темы: ЗеленскийКазахстанвойнаРосcия
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