Конгресвумен Спартц хоче від Зеленського відповідей щодо Єрмака

Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голова ОП Андрій Єрмак фактично взяв під свій контроль усі установи в Україні і залякує опонентів. Вона вимагає від президента Володимира Зеленського пояснень і хоче "контролю" над постачанням зброї Україні.

Джерело: сайт Спартц

Дослівно: "Якщо Конгрес хоче відновити довіру американського народу, ми могли б використати Україну як приклад для зміцнення цієї довіри.

Врегулювання ситуації в Україні відповідає нашим національним інтересам, але це неможливо без належного керівництва з боку США, інакше Україна перетвориться на черговий Афганістан".

Деталі: Також вона закликає Конгрес вимагати "упорядкувати логістику та вести нагляд" за військовою допомогою, яку отримує Україна.

Конгресвумен стверджує, що США посилають "серйозну зброю в країну, де існує реальна загроза саботажу".

Пряма мова: "Знаючи це, чому ми продовжуємо залишати свою зброю на кордоні з Польщею, не перевіряючи, чи її доставлять за призначенням? Поліпшення контролю над логістикою знизить ризики, а також підвищить швидкість доставки такої необхідної зброї на українські лінії фронту".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Спартц заявляє, що президент Володимир Зеленський має дати відповіді українському народу, чому голова ОП Андрій Єрмак "створює диктатуру під прикриттям війни".

Пряма мова: "Єрмак фактично взяв під свій контроль усі установи та загрожує будь-кому, хто виступає проти уряду, кримінальними справами та в'язницею, а також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів".

Деталі: За її словами, вона випробувала це на собі: "Одна справа, що вони очорнюють мене... Вони вирішили зараз напасти на людей, яким просто "пощастило" зустрітися зі мною в якийсь момент і які не є їхніми політичними маріонетками".

Також Спартц заявила, що під тиском США "Київ розпочав антикорупційну прокуратуру, яку вони тягли майже два роки".

Пряма мова: "Щоб компенсувати це, Єрмак прибирає людей, які не на 100% йому підпорядковуються і можуть саботувати ефективність роботи прокуратури".

За її словами, не важливо, чим мотивовані дії Єрмака, але вони "несуть загрозу нацбезпеці України".

Вона вважає, що Зеленський має дати відповіді Конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв і підтримував його: "Інакше ми створюємо можливість для диктатури".

При цьому вона заявила, що зазнає нападів з боку еліти зовнішньополітичного істеблішменту через свої заяви.

Нагадаємо:

У резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні. Тим часом 14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.

Як повідомлялося, у НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї , яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії. Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

Читайте також - САП і не лише: що із заяв конгресвумен Спартц має почути Київ, попри конфлікт із нею