Конгрессвумен Спартц хочет от Зеленского ответов в отношении Ермака

Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что глава ОП Андрей Ермак фактически взял под свой контроль все учреждения в Украине и запугивает оппонентов. Она требует от президента Владимира Зеленского объяснений и хочет "контроля" над поставкой оружия Украине.

Источник: сайт Спартц

Дословно: "Если Конгресс хочет восстановить доверие американского народа, мы могли бы использовать Украину в качестве примера для укрепления этого доверия.

Реклама:

Урегулирование ситуации в Украине отвечает нашим национальным интересам, но это невозможно без должного руководства со стороны США, иначе Украина превратится в очередной Афганистан".

Детали: Также она призывает Конгресс запросить "упорядоченную логистику и надзор" за военной помощью, которую получает Украина.

Конгрессвумен утверждает, то США посылают "серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Зная это, почему мы продолжаем оставлять свое оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению? Улучшение контроля над логистикой снизит риски, а также повысит скорость доставки столь необходимого оружия на украинские линии фронта".

Детали: Спартц заявляет, что президент Владимир Зеленский должен дать ответы украинскому народу, почему глава ОП Андрей Ермак "создает диктатуру под прикрытием войны".

Прямая речь: "Ермак фактически взял под свой контроль все учреждения и угрожает любому, кто выступает против правительства, уголовными делами и тюрьмой, а также использует свои полномочия для устранения политических оппонентов".

По ее словам, она испытала это на себе: "Одно дело, что они очерняют меня... Они решили сейчас напасть на людей, которым просто "посчастливилось" встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками".

Также Спартц заявила, что под давлением США "Киев приступил к антикоррупционной прокуратуре, которую они тянули почти два года".

Прямая речь: "Чтобы компенсировать это Ермак убирает людей, которые не на 100% ему подчиняются и могут саботировать эффективность работы прокуратуры".

По ее словам, не важно, чем мотивированы действия Ермака, но они "представляют угрозу нацбезопасности Украины".

Она считает, что Зеленский должен дать ответы Конгрессу, если он хочет, чтобы американский народ доверял и поддерживал его: "В противном случае мы создаем возможность для диктатуры".

При этом она заявила, что подвергается нападкам со стороны элиты внешнеполитического истеблишмента из-за своих заявлений.

Напомним:

В резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

Между тем 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной раде создать Временную специальную комиссию, которая бы контролировала использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Читайте также: САП и не только: что из заявлений конгрессвумен Спартц должен услышать Киев, несмотря на конфликт с ней